Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 07:15

Наука

Один из самых крупных астероидов пролетит рядом с Землей 18 сентября

Один из самых крупных астероидов пролетит рядом с Землей 18 сентября

"Мослекторий": Ярослав Попов – о Ледниковом периоде

НАСА отложило стыковку корабля Сигнус XL с международной космической станцией

"Мослекторий": Вячеслав Авдеев – о Солнце

Жители Подмосковья наблюдали полярное сияние из-за магнитной бури

"Мослекторий": Александр Быканов – о коже

Собянин: Москва формирует мощную платформу для технологического развития

Самая сильная за три месяца магнитная буря началась на Земле

Путин и Собянин открыли Национальный космический центр на западе столицы

Москвичи смогут без телескопа понаблюдать за МКС

Один из самых крупных астероидов пролетит рядом с Землей 18 сентября. По оценкам ученых, он в тысячу раз тяжелее челябинского метеорита. Сближение произойдет в 10:00 на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты.

Специалисты сообщили, что волноваться не о чем. Вероятность столкновения с Землей крайне мала. В современной истории человечества метеориты таких размеров еще не падали на Землю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоДмитрий НайдаДарья Ермакова