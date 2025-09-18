Один из самых крупных астероидов пролетит рядом с Землей 18 сентября. По оценкам ученых, он в тысячу раз тяжелее челябинского метеорита. Сближение произойдет в 10:00 на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты.

Специалисты сообщили, что волноваться не о чем. Вероятность столкновения с Землей крайне мала. В современной истории человечества метеориты таких размеров еще не падали на Землю.

