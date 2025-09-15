Врач Ольга Божок: грубые скрабы и глиняные маски нельзя использовать осенью

Стратегию ухода за кожей лица осенью нужно менять, предупредили эксперты. Этому способствует сокращение количества солнечных дней и наступление первых заморозков. Какие нюансы важно учитывать в этот период – в материале Москвы 24.

Пора косметики по сезону

Осенний уход за кожей отличается от летнего несколькими факторами. Один из самых главных – это изменение среды. Осенью УФ-индекс снижается за счет сокращения солнечных дней, поэтому можно понизить уровень SPF-защиты, но полностью отказываться от нее нельзя, рассказала Москве 24 врач-дерматолог, косметолог, реабилитолог Ольга Божок.

Кроме того, с наступлением сентября кожа начинает страдать от холодного ветра, а в помещении – от сухого воздуха, поэтому начинаются покраснения и усиливается чувство стянутости, добавила врач. В таком случае следует отказаться от кремов легких текстур в пользу усиленного увлажнения и питания. В связи с этим эксперт порекомендовала отдать предпочтение косметическим продуктам с церамидами и холестерином и наносить их каждый вечер на протяжении 4–6 недель. Помимо прочего, они будут поддерживать защитный барьер эпидермиса.

"Осень – сезон "ремонта" кожи: солнце становится не таким агрессивным, поэтому косметологи разрешают проводить манипуляции с глубоким воздействием на кожу лица. Например, вводить средства с кислотами в составе, делать пилинги и лазерную шлифовку, а также добавлять ретиноиды. Они борются с несовершенствами: сосудистой реактивностью (изменение диаметра сосудов), гиперпигментацией, мелкими морщинами, а также выравнивают тон кожи", – отметила врач.

Также косметолог посоветовала использовать лосьоны для тела и крема с мочевиной (2–5%): этот компонент будет работать как дополнительный увлажнитель. Кроме того, в список необходимых косметических средств можно внести пантенол, ниацинамид, сквалан и эктоин, помогающие снизить чувствительность, укрепитель защитный барьер кожи и оградить от сухого воздуха, добавила Ольга Божок.





Ольга Божок врач-дерматолог, косметолог, реабилитолог Для работы с пигментацией, темными пятнами и морщинами рекомендуется добавить в утренний уход витамин С. В вечерний – азелаиновую, транексамовую кислоты и ретиноиды.

Эксперт подчеркнула, что важно не забывать и об общих правилах ухода за кожей. Первым этапом должно быть мягкое очищение. Кислотность уходового средства (pH) не должна превышать значения 5–6. После умывания нужно увлажнить эпидермис в течение 60 секунд сывороткой-увлажнителем, а затем кремом с церамидами и холестерином. Утром можно добавить антиоксиданты.





Ольга Божок врач-дерматолог, косметолог, реабилитолог Один или два раза в неделю важно отшелушивать кожу. Для этого подойдут молочная и миндальная кислоты или ферменты. Этот этап сделает текстуру ровной, а также поможет ретиноидам работать лучше.

Косметолог напомнила, что вечером в уход разрешено добавлять ретиноиды, кислоты и пептиды. Кроме этого, важно помнить о гигиене воздуха: влажность в помещении должна быть на уровне 40–50%.

От чего отказаться

Осенью важно отказаться от некоторых косметических средств. Среди них не только легкие гели-кремы и спреи-мисты, не способные обеспечить нужное увлажнение, но и сильные матирующие тоники на спиртовой основе, глиняные маски, скрабы, щетки и агрессивные салфетки. Последние лишь усугубят обезвоживание и чувствительность, отметила Ольга Божок.





Ольга Божок врач-дерматолог, косметолог, реабилитолог К числу бесполезных также можно отнести ежедневные абразивные скрабы с крупными частицами, травмирующие роговой слой эпидермиса и вызывающие раздражение. А также тяжелый летний SPF-крем, который лучше заменить на более увлажняющие варианты, чтобы не усугублять сухость и не усложнять демакияж.

Врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова добавила в разговоре с Москвой 24, что осенью, помимо внешнего ухода, кожа нуждается в питании изнутри. В этот период важно наладить режим сна: спать минимум вочемь часов в сутки, а также разнообразить рацион рыбой, овощами и фруктами.

Чтобы выяснить, каких витаминов не хватает организму, косметолог рекомендовала обратиться к терапевту и сдать анализ крови. Важно восполнить запасы недостающих микроэлементов перед длительным холодным периодом года, указала Егорова.