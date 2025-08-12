Эксперт Николаева рассказала, как улучшить состояние кожи при целлюлите и растяжках

Целлюлит – проблема, которая может возникнуть независимо от возраста, типа фигуры и образа жизни. И хотя этот визуальный дефект не представляет опасности для здоровья, он способен серьезно навредить самооценке. С помощью чего можно минимизировать появление целлюлита и избавиться от растяжек, расскажет Москва 24.

Что такое целлюлит

Целлюлитом называют состояние кожи, столкнувшейся с нарушениями микроциркуляции крови и изменениями подкожно-жировой клетчатки, рассказало издание "РБК Life". Оно провоцирует воспалительные процессы и увеличение жировых клеток, иначе называемых адипоцитами, которые и создают неровности на коже. Такое воспаление мягких тканей сопровождается отечностью и даже болезненными ощущениями на некоторых участках тела.

Однако в обиходе под термином "целлюлит" подразумевают даже малые стадии локального нарушения подкожно-жировой ткани, называемого липодистрофией. Этот дефект считается нормальной особенностью человеческого тела, не наносящей вреда здоровью. В народе такое изменение кожи также называют "апельсиновой коркой".





Елена Мокеева врач-косметолог Целлюлит – естественное явление. Более того, его можно отнести к разряду необходимых. Ведь именно нормально развитая, а не отсутствующая подкожно-жировая клетчатка – признак адекватного функционирования гормональной системы.

При этом целлюлит может возникнуть по разным причинам, среди которых возраст, из-за которого кожа теряет эластичность, гормоны, генетика, определяющая тип фигуры и структуру кожного покрова, и изменения в весе. Помимо этого, появление "апельсиновой корки" могут спровоцировать особенности организма: ухудшение кровообращения, потеря коллагена, локальные воспаления, истончение эпидермиса и другие факторы.

Кроме того, причиной возникновения проблемы может стать низкий уровень физической активности и вредные привычки. Например, употребление алкогольных напитков вызывает обезвоживание и стимулирует липогенез, на фоне чего происходит неправильное накопление большого количества жира.



Стадии целлюлита:

первая считается легкой, для нее характерны незначительные поверхностные углубления, которые заметны только при сжатии кожи;

считается легкой, для нее характерны незначительные поверхностные углубления, которые заметны только при сжатии кожи; вторая степень отличается формированием уплотнений и ухудшением оттока лимфы, а неровности на кожном покрове заметны без дополнительного сдавливания;

отличается формированием уплотнений и ухудшением оттока лимфы, а неровности на кожном покрове заметны без дополнительного сдавливания; при третьей стадии на коже появляется глубокая рябь и явные углубления, также может ухудшиться кровоток и произойти защемление нервных окончаний;

на коже появляется глубокая рябь и явные углубления, также может ухудшиться кровоток и произойти защемление нервных окончаний; на четвертой кожа становится похожа на губку с большим количеством бугорков и углублений, при этом из-за плохого кровоснабжения начинают ослабевать мышцы.





Что такое растяжки

Растяжками называют микрорубцы на коже, появляющиеся из-за разрыва дермы при быстром растяжении кожи. Об этом рассказало издание Marie Claire. Эти следы могут возникнуть на различных частях тела, среди которых область живота, грудь, бедра и плечи.

На начальной стадии растяжки выглядят как розовые или фиолетовые полосы, но со временем они бледнеют и становятся менее заметными. Главной причиной появления этого дефекта является нехватка эластина и коллагена в моменты быстрого набора веса и увеличения объема тела. Например, растяжки могут появиться во время беременности или у тех, кто по каким-либо причинам резко набрал массу.

Как бороться с целлюлитом и растяжками

Несмотря на то что полностью избавиться от целлюлита и растяжек нельзя, с помощью некоторых методов можно значительно улучшить состояние кожи.

Массаж и контрастный душ. Такие воздействия способствуют стимуляции лимфотока и кровотока, благодаря чему внешний вид кожи становится лучше. Избавиться от целлюлита помогут как процедуры с сухой щеткой, так и вакуумный, ручной и аппаратный массажи, советует бренд-директор косметической компании Анастасия Николаева. Также во время процесса рекомендуется использовать специальные крема, направленные на повышение эластичности и увлажнение кожного покрова.

Кроме того, большая часть антицеллюлитных средств нуждается в механическом воздействии с помощью массажа или массажеров. Это необходимо для того, чтобы крема глубоко и качественно проникали в кожу.

Контрастный душ также усиливает лимфодренаж, благодаря чему внешний вид проблемных участков кожи улучшается.

Обертывания. Для данной процедуры в основном используют травяные ингредиенты, эфирные масла или кофеин, который способствует расщеплению жиров в подкожной клетчатке, сообщает "РБК Life". Порой профессионалы также предлагают пройти курсы горячих и холодных процедур. В первом случае используются перец или корица, а во втором – масло мяты. Они разглаживают кожу и приводят ее в тонус.

Однако важно знать, что данная процедура дает лишь временный эффект подтянутости. Кроме того, некоторые из видов обертывания, особенно горячие, запрещено делать пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и варикозным расширением вен.

Физические упражнения. Одной из причин возникновения целлюлита и растяжек, является резкое увеличение веса, поэтому улучшить состояние кожи можно с помощью повышенной активности. Занятия спортом помогут избавиться от лишних килограммов и подтянуть тело, уверяет ТОП-тренер сети фитнес-клубов Анастасия Кайсина в разговоре с изданием "РБК Life". Рекомендуется уделить особое внимание кардиотренировкам и силовым упражнениям, при выполнении которых задействуется все тело. Сильные мышцы, расположенные под тонким слоем жира, придают коже гладкость и уменьшают неровности.

Правильное питание и поддержание водного баланса. Причиной появления неровностей на коже бывает и неправильный рацион, в котором есть большое количество мучных изделий и обработанных продуктов. Такое питание замедляет обмен веществ, на фоне чего появляется лишний вес и ухудшается состояние кожи, уточняет издание.

Кроме того, достаточное количество потребляемой воды в день поможет работе внутренних органов, которые в свою очередь также будут способствовать правильному обмену веществ и избавлению от лишнего веса. Также правильный питьевой режим исключает задержку жидкости в организме и появление отеков, которые тоже могут стать причиной неровностей на коже.

Регулярное увлажнение и отшелушивание кожи. Благодаря такому уходу за собой можно улучшить эластичность кожи, что особенно важно в периоды гормональных изменений, советует Marie Claire.

Например, средства, в составе которых есть AHA-кислоты, отшелушивают верхний слой кожи и помогают клеткам обновляться. Благодаря им улучшается текстура кожи и выравнивается ее цвет. Особенно заметен эффект будет на участках кожи, на которых есть пигментированные или рельефные растяжки.

