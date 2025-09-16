Спутник "Бион-М" с мышами вернется на Землю 19 сентября

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Спутник с 75 мышами и 1,5 тысячи мух "Бион-М" № 2 вернется на Землю 19 сентября после месяца полета по орбите, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

Биоспутник запустили с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" 20 августа. На его борту мыши, мухи-дрозофилы, лекарственные растения, семена, водоросли, микроорганизмы и стволовые клетки животных и человека.

В настоящее время аппарат летает по высокоширотной орбите высотой 370–380 километров, где больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на традиционных орбитах.

Благодаря запуску спутника исследователи смогут узнать, как определенные явления действуют на живые организмы. Такой эксперимент позволит лучше подготовить людей к дальним космическим полетам.