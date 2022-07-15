Москвичи смогут увидеть пролет МКС на фоне Луны ночью 16 июля

Ночью 16 июля москвичи смогут наблюдать за тем, как МКС пролетает на фоне Луны. Об этом рассказал космонавт Сергей Корсаков.

По его словам, это довольно редкое событие. Пролет Международной космической станции из Москвы можно будет увидеть в 02:00. А на фоне Луны она будет находится всего около секунды. Поэтому любителям космических фотографии придется постараться, чтобы запечатлеть это событие.

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