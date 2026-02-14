В Москве в третий раз прошел фестиваль науки и музыки "Резонанс"

В Москве в третий раз состоялся фестиваль науки и музыки "Резонанс", посвященный открытиям XX–XXI веков. На концертах жители и гости столицы узнали о прорывах отечественных ученых в атомной физике, космонавтике и кибернетике.

Флагманский проект музея проходит ежемесячно и продлится до мая. Попасть на него можно по предварительной регистрации на официальном сайте музея. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.