Ракету-носитель "Протон-М" запустили с метеоспутником с Байконура

С Байконура стартовала ракета-носитель "Протон-М" со спутником "Электро-Л". Это первый пуск почти за 3 года. Он прошел успешно, все системы ракеты-носителя отработали нормально.

Гидрометеорологический спутник будет летать на высоте 35 тысяч километров. Он позволяет получать многоспектральные снимки облачности и получать точные данные для прогнозов погоды. Благодаря работе аппаратов "Электро-Л" можно получать кадры циклонов, наводнений и других природных явлений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.