Пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" состоялся на Восточном

На космодроме Восточный состоялся первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5". Пуск назвали историческим, так как до этого "Ангара" взлетала с космодрома Плесецк. Ракета с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой стартовала в назначенное время.

Пуск ракеты семейства "Ангара" с Восточного знаменует начало испытаний космического комплекса "Амур", а также летных испытаний разгонного блока "Орион". Кроме того, "Ангара-А5" – первая разработанная в России ракета в постсоветское время.

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