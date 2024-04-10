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10 апреля, 12:15

Наука

Второй пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменили

Второй пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменили

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Второй пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменили. Изначально старт этой ракеты планировался 9 апреля, но был отменен автоматикой. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока "Ангары-А5".

Цель запуска – вывести на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой. Ракеты семейства "Ангара" должны прийти на смену "Протону-М", которые эксплуатируются с середины 1960-х годов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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