Москвичей предупредили о рекордной магнитной буре мощностью 9–10 баллов

Москвичам стоит быть предельно внимательными к своему здоровью: 9 и 10 декабря ожидается пик сильнейших магнитных бурь. Их мощность оценивается в рекордные 9–10 баллов.

Причиной стала мощная вспышка на Солнце, вызвавшая сильный геомагнитный шторм. Врачи предупреждают, что он может вызвать у людей перепады артериального давления, головные боли, скачки настроения, сонливость и повышенную утомляемость.

