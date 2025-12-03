Россияне смогут увидеть редкое покрытие Луной скопления Плеяды в новогоднюю ночь

Фото: 123RF.com/cmdexpert09

Россияне в новогоднюю ночь увидят редкое покрытие Луной звездного скопления Плеяды. Это явление происходит раз в 18 лет, рассказал ТАСС ведущий инженер обсерватории "Вега" Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.

Он отметил, что покрытие произойдет 31 декабря вскоре после того, как стемнеет. Луна в этот момент будет находиться в фазе 88%. Наблюдать лучше при помощи бинокля и телескопа. При съемке для стабилизации Маслов порекомендовал использовать астрономическую монтировку или штатив.

По словам эксперта, можно будет увидеть, как спутник Земли пройдет перед звездами Плеяд, после чего на некоторое время их не будет видно. Луна приблизится к звездам скопления, и постепенно они станут исчезать за лунным диском, а потом вновь появляться с другой стороны.

Он добавил, что 28 января произойдет еще одно покрытие Плеяд Луной, которое смогут увидеть жители Новосибирска, однако условия будут хуже – высота Луны и звезд будет составлять несколько градусов, а само явление начнется глубокой ночью.

Ранее стало известно, что 4 декабря москвичи смогут наблюдать последнее в 2025 году суперлуние. В этот день перед жителями столицы предстанет полная Луна, которая будет казаться больше на 14% и ярче на 30%. В следующий раз так близко спутник Земли можно будет увидеть только в июне 2026 года. При этом следующее обычное суперлуние состоится 3 января.

