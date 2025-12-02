Форма поиска по сайту

02 декабря, 09:01

Наука

Москвичи смогут увидеть последнее в этом году суперлуние вечером 4 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичи вечером в четверг, 4 декабря, смогут наблюдать последнее в 2025 году суперлуние, сообщила Агентству "Москва" старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

Исследователь объяснила, что в этот день перед жителями столицы предстанет полная Луна, которая будет казаться больше на 14% и ярче – на 30%.

Во время суперлуния расстояние до земного спутника достигнет 357 185 километров. Это практически на 50 тысяч километров ближе, чем в апогее (в точке орбиты Луны, наиболее удаленной от центра Земли. – Прим. ред.).

Кравченко уточнила, что если Луна будет находиться низко над горизонтом, то возможно возникновение "лунной иллюзии" (когда Луна кажется больше по сравнению с земными объектами на горизонте. – Прим. ред.).

Она добавила, что в следующий раз так близко спутник Земли можно будет увидеть только в июне 2026 года. А следующее обычное суперлуние состоится 3 января.

Ранее сообщалось, что 8 и 24 декабря можно будет увидеть, как крупнейший спутник Сатурна, Титан, приблизится к его диску. Наблюдать за этим событием получится при помощи оптического инструмента с диаметром объектива от 100 миллиметров.

7 декабря в один ряд выстроятся крупнейшие спутники Юпитера. А в ночь с 13 на 14 декабря прогнозируется метеорный поток Геминиды.

Москвичи смогут увидеть суперлуние в ночь на 5 декабря

