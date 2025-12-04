Форма поиска по сайту

04 декабря, 07:15

Наука

Специалисты предупредили о риске мощной магнитной бури в Москве и России

Ученые предупреждают о приближении мощной магнитной бури, которая может затронуть Москву и всю территорию России. На Солнце обнаружено крупное пятно, сравнимое по размерам с историческим "пятном Кэррингтона", вызвавшим сильнейшую геомагнитную бурю в 1859 году.

Такое событие способно нарушить работу спутников, интернет-сетей и систем электроснабжения. Пик геомагнитной активности прогнозируется с 21 по 26 декабря. В эти дни ожидается наибольшее влияние на самочувствие людей, а магнитные колебания будут ощущаться даже в новогоднюю ночь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

