Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым покинул МКС

Корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым покинул МКС. Миссия длилась пять месяцев, она стала десятой для компании SpaceX.

Космонавты провели научные эксперименты в области медицины и биологии, модернизировали станцию и подготовили ее к следующей миссии. В состав экипажа, кроме Пескова, также вошли двое американцев и один японец. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.