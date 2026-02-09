В "Роскосмосе" показали ракету "Протон-М" на старте космодрома Байконур

"Роскосмос" показал ракету "Протон-М" на старте космодрома Байконур. Пуск назначен на 12 февраля. Старт должен был состояться еще в декабре. В "Роскосмосе" отметили, что задержка не повлияет на запланированную научную программу.

Акробат получил тяжелую травму во время циркового представления в Нижнем Новгороде. Его госпитализировали с открытым переломом двух костей. Трудовая инспекция проводит расследование несчастного случая.

