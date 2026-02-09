Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 22:45

Наука

В "Роскосмосе" показали ракету "Протон-М" на старте космодрома Байконур

В "Роскосмосе" показали ракету "Протон-М" на старте космодрома Байконур

"Мослекторий": Руслан Жостков – о вулканах других миров

Илон Маск призвал начать полноценное освоение Луны

Россияне смогут увидеть парад планет 28 февраля

В столице прошел Фестиваль московской науки

Магнитная буря обрушится на Землю 9 февраля

Фестиваль московской науки прошел на Воробьевых горах

"Интервью": Максим Древаль – о том, как увлечь поколение зумеров наукой

Собянин поздравил столичных ученых и исследователей с Днем российской науки

Новости мира: ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 25 мини-спутников

"Роскосмос" показал ракету "Протон-М" на старте космодрома Байконур. Пуск назначен на 12 февраля. Старт должен был состояться еще в декабре. В "Роскосмосе" отметили, что задержка не повлияет на запланированную научную программу.

Акробат получил тяжелую травму во время циркового представления в Нижнем Новгороде. Его госпитализировали с открытым переломом двух костей. Трудовая инспекция проводит расследование несчастного случая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукапроисшествиярегионывидеоЕкатерина Ефимцева

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика