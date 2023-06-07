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09:30

Наука

Китайские ученые начали бурить скважину глубиной 11 км в Таримской котловине

Китайские ученые начали бурить скважину глубиной 11 км в Таримской котловине

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В пустыне Таримской котловины китайские ученые начали бурить скважину глубиной 11 километров, сообщает The Guardian. Планируется, что на это уйдет 457 дней.

Ствол шахты пройдет через 10 континентальных пластов и достигнет меловой системы земной коры. На данный момент самой протяженной рукотворной скважиной является Кольская сверхглубокая в России – 12 километров 262 метра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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