09:30Наука
Китайские ученые начали бурить скважину глубиной 11 км в Таримской котловине
В пустыне Таримской котловины китайские ученые начали бурить скважину глубиной 11 километров, сообщает The Guardian. Планируется, что на это уйдет 457 дней.
Ствол шахты пройдет через 10 континентальных пластов и достигнет меловой системы земной коры. На данный момент самой протяженной рукотворной скважиной является Кольская сверхглубокая в России – 12 километров 262 метра.
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