Золотистый вертикальный столб появился на Сахалине

На Сахалине наблюдали редкое атмосферное явление – субсолнце, также называемое "золотым порталом". Золотистый вертикальный столб света появился на одной из горнолыжных трасс в окрестностях Южно-Сахалинска.

Этот оптический эффект возникает, когда солнечные лучи отражаются от плоских пластинчатых кристаллов льда, парящих в облаках. Чаще всего субсолнце можно увидеть с большой высоты – с борта самолета или в горной местности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.