04 февраля, 08:45Наука
Золотистый вертикальный столб появился на Сахалине
На Сахалине наблюдали редкое атмосферное явление – субсолнце, также называемое "золотым порталом". Золотистый вертикальный столб света появился на одной из горнолыжных трасс в окрестностях Южно-Сахалинска.
Этот оптический эффект возникает, когда солнечные лучи отражаются от плоских пластинчатых кристаллов льда, парящих в облаках. Чаще всего субсолнце можно увидеть с большой высоты – с борта самолета или в горной местности.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.