Открылся российско-японский центр онкологии в Москве

4 февраля во всем мире отмечают День борьбы против рака. В этот день врачи-онкологи встретились в Национальным медицинском исследовательском центре радиологии при Минздраве.

Поводом для встречи стало открытие российско-японского центра Endoonco. Там планируют диагностировать и лечить ранние стадии рака и предрака ЖКТ.

Как отметили участники встречи, работа нового центра внесет вклад в науку. Кроме того, он повысит качество медицинской помощи раковым больным. Участвовать в этом смогут японцы с помощью телемедицины.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.