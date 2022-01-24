"Роскосмос" планирует заняться туристическими услугами

"Роскосмос" собирается активно развивать космический туризм. Специально для этого планируют выделить два дополнительных корабля "Союз". Как подчеркнул глава корпорации Дмитрий Рогозин, речь идет о полноценных космических полетах с проведением научных экспериментов на МКС. Опытные летчики говорят, что эта практика будет полезна и для профессиональных космонавтов.

В декабре "Роскосмос" первый раз за 12 лет отправил на МКС космических туристов – японского миллиардера и его помощника. По некоторым данным, бизнесмен заплатил за полет почти 90 миллионов долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.