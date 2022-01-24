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Москва 24

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Наука

07:45

"Роскосмос" планирует заняться туристическими услугами

наука туризм видео Иван Лозовой

"Роскосмос" собирается активно развивать космический туризм. Специально для этого планируют выделить два дополнительных корабля "Союз". Как подчеркнул глава корпорации Дмитрий Рогозин, речь идет о полноценных космических полетах с проведением научных экспериментов на МКС. Опытные летчики говорят, что эта практика будет полезна и для профессиональных космонавтов.

В декабре "Роскосмос" первый раз за 12 лет отправил на МКС космических туристов – японского миллиардера и его помощника. По некоторым данным, бизнесмен заплатил за полет почти 90 миллионов долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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