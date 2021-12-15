Американский зонд впервые "коснулся" Солнца

Фото: NASA/Johns Hopkins APL
Зонд NASA Parker Solar Probe достиг атмосферы Солнца, совершив первое в истории космических исследований успешное погружение в солнечную корону. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Солнечный зонд NASA Parker теперь находится в верхних слоях атмосферы Солнца – его короне, он замерил частицы и магнетические поля в нем", – говорится в сообщении американского космического агентства.
В США считают, что это событие стало гигантским шагом в изучении Солнца и важным историческим моментом, сравнимым по значимости с покорением Луны. Американские исследователи возлагают большие надежды на результаты исследований небесного светила, которые стали возможны благодаря работе зонда Parker.
Ранее ученым из США удалось провести измерение потенциала электрического поля Солнца на основе данных, полученных зондом Parker Solar Probe. Исследователи смогли описать форму электрического поля Солнца как чашу огромного размера, по внутренней поверхности которой с разной скоростью катятся своеобразные шарики-электроны.
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