Ученые впервые сумели измерить электрическое поле Солнца

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Ученым из США удалось провести измерение потенциала электрического поля Солнца на основе данных, полученных зондом NASA Parker Solar Probe. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Взаимодействие протонов и электронов, которые возникают при разделении атомов водорода под воздействием солнечного тепла, генерирует электрическое поле Солнца. Исследователи смогли описать его форму как чашу огромного размера, по внутренней поверхности которой с разной скоростью катятся своеобразные шарики-электроны.

Ученые надеются, что благодаря результатам проведенного исследования в будущем удастся сформулировать более точное представление о солнечном ветре, исходящем от Солнца.

Ранее исследователи открыли самую маленькую из известных звезду, чей размер сопоставим с Луной. Объект, расположенный в 130 световых годах от Земли, является белым карликом – сверхплотным ядром погибшей звезды, неспособным к термоядерному синтезу. Его диаметр не превышает 4 280 километров, при этом масса в 1,35 раза больше массы Солнца.