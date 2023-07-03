Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Наука

Москвичам показали кадры суперлуния

Москвичам показали кадры суперлуния

Сергей Собянин рассказал о достижениях молодых московских изобретателей и ученых

Новости часа: ракета SpaceX стартовала на орбиту

Новости часа: РФ предлагает Алжиру и Египту создание Российской орбитальной станции

Новости часа: после 2030 года МКС перестанет работать в существующем виде

"Мослекторий": Дмитрий Алексеев – о микробиоте

Третий метеоспутник "Метеор-М" вывели на орбиту – "Роскосмос"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" стартовала с космодрома Восточный

Россиян предупредили о начале магнитной бури на Земле

В ЛНР сообщили о стабильной ситуации на территории республики и ее рубежах

Опубликованы кадры астрономического явления под названием суперлуние. Спутник 3 июля сближается с Землей, а это влияет и на глубинные процессы внутри Земли, и на каждого человека в отдельности. Помимо риска землетрясений, в том числе на территории Северного Кавказа и Прибайкалья, велика вероятность магнитных бурь, которые ожидаются в ближайшие дни.

В мире суперлуние носит разные названия. В частности, коренные американцы называли ее "оленьей" и "громовой". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика