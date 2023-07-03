Москвичам показали кадры суперлуния

Опубликованы кадры астрономического явления под названием суперлуние. Спутник 3 июля сближается с Землей, а это влияет и на глубинные процессы внутри Земли, и на каждого человека в отдельности. Помимо риска землетрясений, в том числе на территории Северного Кавказа и Прибайкалья, велика вероятность магнитных бурь, которые ожидаются в ближайшие дни.

В мире суперлуние носит разные названия. В частности, коренные американцы называли ее "оленьей" и "громовой". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.