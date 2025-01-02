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02 января, 22:15

Наука

Новости регионов: космонавт с МКС показал кадры первого в 2025 году полярного сияния

Новости регионов: космонавт с МКС показал кадры первого в 2025 году полярного сияния

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Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер поделился кадрами первого в новом году полярного сияния. В ночь с 1 на 2 января оно наблюдалось в серных широтах не только с Земли, но и с Международной космической станции (МКС). Всего в объектив камеры попали 24 российских города, в том числе Москва.

Волонтеры, работающие в Анапе, сообщили, что им не хватает добровольцев для чистки птиц от мазута. По их словам, также нужны люди для того, чтобы считать пернатых, носить воду для их мытья. Добровольцы объяснили, что на каждую птицу уходит около часа работы. За последние сутки привезли около 1000 птиц, которым нужна помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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