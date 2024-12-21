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Новости

21 декабря, 01:00

Наука

"Мослекторий": Илья Спектор – о густонаселенных странах Азии

"Мослекторий": Илья Спектор – о густонаселенных странах Азии

Стали известны лауреаты третьей научной премии Сбера

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Почему в Индии 22 официальных языка и как люди там понимают друг друга? Где раньше население перевалит за 2 миллиарда? Сможет ли Индия обогнать Поднебесную по промышленному производству?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет кандидат исторических наук, индолог, старший научный сотрудник кафедры Южной Азии исторического отделения ИСАА МГУ Илья Спектор.

Все выпуски программы "Мослекторий" смотрите на VK Видео.

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