"Мослекторий": Илья Спектор – о густонаселенных странах Азии

Почему в Индии 22 официальных языка и как люди там понимают друг друга? Где раньше население перевалит за 2 миллиарда? Сможет ли Индия обогнать Поднебесную по промышленному производству?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет кандидат исторических наук, индолог, старший научный сотрудник кафедры Южной Азии исторического отделения ИСАА МГУ Илья Спектор.

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