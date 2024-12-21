21 декабря, 01:00Наука
"Мослекторий": Илья Спектор – о густонаселенных странах Азии
Почему в Индии 22 официальных языка и как люди там понимают друг друга? Где раньше население перевалит за 2 миллиарда? Сможет ли Индия обогнать Поднебесную по промышленному производству?
Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет кандидат исторических наук, индолог, старший научный сотрудник кафедры Южной Азии исторического отделения ИСАА МГУ Илья Спектор.
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