Собянин исполнил мечты трех ребят из Луганска и Москвы в рамках "Елки желаний"

Сразу трое ребят встретят Новый год с подарками от Сергея Собянина. Мэр по традиции принял участие в благотворительной акции "Елка желаний", которая работает уже восьмой год.

Четырнадцатилетний Дима Воронцов, мечтавший познакомиться с военным летчиком, побывал в Кубинке, где ему показали истребители СУ-35 и МиГ-29. Двенадцатилетняя москвичка Бажена-Леля получила умную колонку, а одиннадцатилетняя Арина из Луганска – гимнастическую стенку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.