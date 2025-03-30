Сергей Собянин поздравил Равиля Гайнутдина с праздником Ураза-байрам

Сергей Собянин поздравил председателя Духовного управления мусульман России, муфтия шейха Равиля Гайнутдина и всех мусульман с праздником Ураза-байрам. Как отметил мэр Москвы, праздник разговения знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан и объединяет верующих в чистых помыслах и добрых делах, а также побуждает их к духовному совершенствованию и проявлению заботы об окружающих людях.

Утренние молитвы проходили во всех мечетях Москвы. В связи с этим до 11:00 было временно перекрыто движение на нескольких улицах в трех округах столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.