Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны Медведково

На месте огромной промзоны в 160 гектаров в Медведкове появляются современные кварталы. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, на территории улиц Молодцова, Вилюйской и Полярного проезда появится комфортный жилой район с новыми больницами и спортплощадками. На данный момент уже построено больше 530 тысяч квадратных метров жилья, современная школа и два детских сада, торговый и производственно-логистический комплексы, а также паркинги на 600 мест.

