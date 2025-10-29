Форма поиска по сайту

29 октября, 10:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как ИИ делает транспорт Москвы еще комфортнее и безопаснее

Искусственный интеллект уже внедрен почти в каждую отрасль городского хозяйства Москвы, в том числе активно применяется в транспорте, рассказал Сергей Собянин в своем блоге. Нейросети легли в основу системы оплаты проезда.

До конца 2025 года к оплате по биометрии будут подключены все турникеты метро и МЦК. Искусственный интеллект активно используется и в развитии управления транспортом. Первый в России полностью беспилотный трамвай перевез уже свыше 26 тысяч пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквытранспорттехнологиигородвидеоМария Рыбакова

