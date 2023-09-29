Новости часа: инновационную экосистему создали для поддержки изобретателей в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инновационную экосистему из кластера и технопарков создали для поддержки изобретателей в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице запустили онлайн-проект для начинающих специалистов туриндустрии. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

До семи баллов обещают на дорогах Москвы вечером в пятницу, 29 сентября. Таков прогноз ЦОДД.