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Новости

29 сентября, 17:30

Город

Новости часа: инновационную экосистему создали для поддержки изобретателей в Москве

Новости часа: инновационную экосистему создали для поддержки изобретателей в Москве

Собянин рассказал о создании в Москве уникальной инновационной экосистемы

Новости часа: в Москве построят крупнейший в РФ центр техобслуживания электробусов

Собянин: в Москве построят крупнейший в РФ центр техобслуживания электробусов

Новости часа: новый маршрут речного транспорта позволит сэкономить время в пути по столице

Новости часа: Собянин открыл второй маршрут речного транспорта на Москве-реке

Собянин открыл второй круглогодичный маршрут на Москве-реке от ЗИЛ до района Печатники

Новости часа: в Москве наладят производство аккумуляторов для электротранспорта

Собянин открыл второй регулярный маршрут речного электротранспорта ЗИЛ – Печатники

Новости часа: Собянин открыл второй регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инновационную экосистему из кластера и технопарков создали для поддержки изобретателей в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице запустили онлайн-проект для начинающих специалистов туриндустрии. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

До семи баллов обещают на дорогах Москвы вечером в пятницу, 29 сентября. Таков прогноз ЦОДД.

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