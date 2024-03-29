Собянин открыл новый спортивный комплекс с бассейном на западе Москвы

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс ввели в эксплуатацию на западе Москвы в Раменках. На его открытии побывал Сергей Собянин.

В четырехэтажном здании разместили два бассейна – для взрослых и детей, тренажерный зал, место для занятий йогой, пилатесом и гимнастикой. Кроме того, там поместились еще и универсальный зал для баскетбола, волейбола, мини-футбола и тенниса.

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