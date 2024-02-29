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Новости

29 февраля, 08:30

Новости

Собянин: почти 130 тыс москвичей переехали в новое жилье по программе реновации

Собянин: почти 130 тыс москвичей переехали в новое жилье по программе реновации

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Почти 130 тысяч москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации. Еще 26 тысяч человек оформляют необходимые документы и собирают вещи.

Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, современные квартиры с улучшенной отделкой подготовили почти в 300 домах во всех округах столицы. Всего в Москве расселено 600 зданий, из них 29 – с начала года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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