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28 апреля, 11:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о ходе строительства Рублево-Архангельской линии метро

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Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

В Москве планируют в следующем году завершить строительство первого участка Рублево-Архангельской линии метро от станции "Шелепиха" до "Бульвара Генерала Карбышева". Об этом сообщил Сергей Собянин. На участке уже стартовала финальная проходка тоннелепроходческого комплекса в сложных геологических условиях.

Правый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" был готов еще в январе. Протяженность всей линии составит более 27 километров, пассажиры смогут пересаживаться на другие ветки метро и Московское центральное кольцо.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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