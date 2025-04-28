Сергей Собянин рассказал о ходе строительства Рублево-Архангельской линии метро

В Москве планируют в следующем году завершить строительство первого участка Рублево-Архангельской линии метро от станции "Шелепиха" до "Бульвара Генерала Карбышева". Об этом сообщил Сергей Собянин. На участке уже стартовала финальная проходка тоннелепроходческого комплекса в сложных геологических условиях.

Правый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" был готов еще в январе. Протяженность всей линии составит более 27 километров, пассажиры смогут пересаживаться на другие ветки метро и Московское центральное кольцо.

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