27 августа, 20:00Новости
Новости часа: Сергей Собянин рассказал об изменениях в московской системе образования
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти все школы Москвы присоединились к столичной программе подготовки к ЕГЭ. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Количество случаев неправильной парковки сократилось на 70% на пяти улицах Москвы с начала 2024 года. Данные приводит МАДИ.
С 1 сентября возобновится льготный проезд для школьников и студентов на поездах ЦППК. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.