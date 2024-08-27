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Новости

27 августа, 20:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об изменениях в московской системе образования

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об изменениях в московской системе образования

Сергей Собянин рассказал об изменениях в московской системе образования

Новости часа: Собянин рассказал о том, как изменилась московская система образования

Четыре образовательных учреждения реконструировали в Москве по программе "Моя школа"

В Москве подготовили пять тысяч школ, детских садов и колледжей к новому учебному году

Новости часа: проект "Москва – город кино" объединит 1 170 га креативного пространства

Собянин: Москву-реку разделили на участки для отдыха и прогулочных маршрутов

"Мой район. Новости": Собянин анонсировал открытие пятого флагманского медицинского центра

Новости часа: Собянин отметил низкий износ коммунальных сетей в Москве

Собянин: московская компания увеличила выпуск медизделий благодаря нацпроекту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти все школы Москвы присоединились к столичной программе подготовки к ЕГЭ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Количество случаев неправильной парковки сократилось на 70% на пяти улицах Москвы с начала 2024 года. Данные приводит МАДИ.

С 1 сентября возобновится льготный проезд для школьников и студентов на поездах ЦППК. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

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