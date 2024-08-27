Новости часа: Сергей Собянин рассказал об изменениях в московской системе образования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти все школы Москвы присоединились к столичной программе подготовки к ЕГЭ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Количество случаев неправильной парковки сократилось на 70% на пяти улицах Москвы с начала 2024 года. Данные приводит МАДИ.

С 1 сентября возобновится льготный проезд для школьников и студентов на поездах ЦППК. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.