Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта, 13:00

Новости

Новости часа: более полумиллиона детей растут в многодетных семьях

Новости часа: более полумиллиона детей растут в многодетных семьях

Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: 60 пострадавших в "Крокусе" остаются на лечении в больницах Москвы

Сергей Собянин рассказал о социальной поддержке семей в Москве

На помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле" пришел весь город – Собянин

Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте

Новости часа: около 4,5 млн москвичей получают доплаты к пенсиям и льготы

Новости часа: сотрудники МЧС вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций

Собянин утвердил задачи развития системы социальной защиты на 2024 год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 500 тысяч детей в Москве воспитывают в многодетных семьях. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Для подготовки к ЕГЭ московским выпускникам открыли доступ к новым онлайн-курсам в МЭШ, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Еще шесть турбокольцевых перекрестков сделают в Москве до конца 2025 года, заявили в столичном Дептрансе.

Читайте также
мэр МосквыобществообразованиедорогивидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика