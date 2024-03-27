Новости часа: более полумиллиона детей растут в многодетных семьях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 500 тысяч детей в Москве воспитывают в многодетных семьях. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Для подготовки к ЕГЭ московским выпускникам открыли доступ к новым онлайн-курсам в МЭШ, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Еще шесть турбокольцевых перекрестков сделают в Москве до конца 2025 года, заявили в столичном Дептрансе.