Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Для всех фасадов домов по программе реновации разрабатывают индивидуальные решения, сообщил Сергей Собянин. Благодаря индивидуальному исполнению проектов формируется новый облик многих районов Москвы.

"Сейчас арендаторы 24 зданий и помещений общей площадью свыше 36 тысяч квадратных метров выполнили все условия программы и пользуются льготной ставкой. Это 90% от общего числа вовлеченных в программу компаний. Благодаря этому они ежегодно экономят более 600 миллионов рублей", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Площадку градостроительного комплекса в "Лужниках" посетили более 100 тысяч детей. Они примерили на себя разные строительные профессии. Одной из любимых стала зона "Игры нашего двора".

