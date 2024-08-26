Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 14:30

Мэр Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости часа: москвичи стали лучшими на Всероссийской олимпиаде школьников

Новости часа: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы им Вересаева

Собянин: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы имени Вересаева

Новости часа: Собянин упростил получение услуги для детей в центрах госуслуг

"Мой район. Новости": больница им Боткина получила статус ММНКЦ

Новости часа: Собянин анонсировал увеличение количества причалов в Москве в 2025 году

Собянин упростил получение востребованной услуги для детей в центрах госуслуг

Собянин упростил получение востребованной услуги для детей в центрах госуслуг

Собянин сообщил о планах развития пассажирского электрофлота

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Для всех фасадов домов по программе реновации разрабатывают индивидуальные решения, сообщил Сергей Собянин. Благодаря индивидуальному исполнению проектов формируется новый облик многих районов Москвы.

"Сейчас арендаторы 24 зданий и помещений общей площадью свыше 36 тысяч квадратных метров выполнили все условия программы и пользуются льготной ставкой. Это 90% от общего числа вовлеченных в программу компаний. Благодаря этому они ежегодно экономят более 600 миллионов рублей", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Площадку градостроительного комплекса в "Лужниках" посетили более 100 тысяч детей. Они примерили на себя разные строительные профессии. Одной из любимых стала зона "Игры нашего двора".

Читайте также
мэр Москвыгородстроительствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика