26 августа, 14:30Мэр Москвы
Новости градостроительного комплекса Москвы
Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.
Для всех фасадов домов по программе реновации разрабатывают индивидуальные решения, сообщил Сергей Собянин. Благодаря индивидуальному исполнению проектов формируется новый облик многих районов Москвы.
"Сейчас арендаторы 24 зданий и помещений общей площадью свыше 36 тысяч квадратных метров выполнили все условия программы и пользуются льготной ставкой. Это 90% от общего числа вовлеченных в программу компаний. Благодаря этому они ежегодно экономят более 600 миллионов рублей", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.
Площадку градостроительного комплекса в "Лужниках" посетили более 100 тысяч детей. Они примерили на себя разные строительные профессии. Одной из любимых стала зона "Игры нашего двора".