Почти 120 тысяч первоклассников пойдут 1 сентября в школу. И многие из них начнут обучение в новых стенах.

Осенью в столице откроются еще 28 образовательных учреждений. Сергей Собянин осмотрел новый корпус школы № 64 в районе Кунцево. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.