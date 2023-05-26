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Более 20 тыс жителей столицы посетили павильоны "Здоровая Москва"

Более 20 тыс жителей столицы посетили павильоны "Здоровая Москва"

Собянин: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

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Более 20 тысяч москвичей этой весной прошли обследование в павильонах "Здоровая Москва". Сергей Собянин в своем телеграмм-канале напомнил, что все процедуры для пациентов проводят бесплатно.

Врачи помогают своевременно выявить заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сахарный диабет и многое другое. Павильоны "Здоровая Москва" установлены в 46 парках города и открыты с 08:00 до 20:00 без выходных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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