26 марта, 11:00Мэр Москвы
Собянин: Москва продолжит укреплять статус лидера отечественной киноиндустрии
2025 год стал для отечественного кино годом новых возможностей. Важную роль в этом сыграла Москва. Сергей Собянин на своей странице в мессенджере МАХ подвел итоги в области развития кино в столице.
На площадках Московского кинокластера, а также на улицах столицы создали 870 кинопроектов. Это почти на 40% больше, чем годом ранее. Киностудия имени Горького выпустила первый игровой фильм при поддержке города.
