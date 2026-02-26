Собянин объявил об открытии обновленного корпуса ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

После комплексной реконструкции в Первой градской больнице открыли лечебно-диагностический корпус. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Он отметил, что старейшая клиника столицы постепенно получает второе рождение. По словам мэра, в прошлом году реконструировали ревматологический корпус. Впереди строительство нового главного корпуса. Планируется реконструкция еще трех корпусов: консультационно-диагностического, хирургического и отделения гемодиализа.

