Сергей Собянин назвал основные ориентиры по развитию Москвы

Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы. В своем выступлении он отметил ключевые достижения столицы, текущие вызовы и планы на будущее.

Москва демонстрирует устойчивый рост экономики: ВВП города вырос на треть, а объем инвестиций увеличился в три раза. Особое внимание уделено улучшению транспортной инфраструктуры. С 2011 года в столице построено 1 432 километра дорог, 256 новых станций метро, МЦК и МЦД. Собянин подчеркнул, что благодаря этим проектам среднее время в пути от дома до работы сократилось до 60 минут, а в будущем оно не должно превышать 45 минут.

Программа реновации в Москве станет постоянной. К 2032 году будет завершен текущий этап, охватывающий пятиэтажные дома, но вскоре подойдут к сроку эксплуатации дома 60–70-х годов. Это потребует новых решений для улучшения жилищных условий москвичей.

Столичное здравоохранение вышло на новый уровень: средняя продолжительность жизни выросла до 79 лет. В рамках модернизации поликлинического звена реконструированы 200 объектов, а до 2030 года будет обновлено еще 140. В сфере образования до 2030 года планируется построить и реконструировать более 1 000 школьных зданий, что обеспечит комфортные условия обучения.

С 2010 по 2023 год благоустроено 68 километров прибрежных территорий, созданы новые парки и туристические маршруты. Масштабные фестивали и мероприятия привлекли более 38 миллионов человек.

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