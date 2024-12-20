Небольшой минус ожидается в Москве в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Небольшой минус ожидается в Московском регионе в новогоднюю ночь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам эксперта, серьезных морозов на Новый год ждать не стоит. Погода будет с очень мягким температурным фоном. При этом 1 января столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, а высота снежного покрова, которая сейчас составляет от 17 до 28 сантиметров, уменьшится в два раза.

"Конечно, прогнозы будут уточняться, но вероятность теплого сценария преобладает", – подчеркнул Тишковец.

Синоптик добавил, что зима на этом не закончится, и уже в январе в Москве прогнозируются обильные снегопады и настоящие русские морозы.

Тишковец также рассказал, что в новогоднюю ночь на Европейской территории России ожидается от 0 до минус 5 градусов, на Русском Севере и в Западной Сибири – от минус 5 до минус 10, в Заволжье – минус 10–15. На Южном Урале и в Зауралье ожидаются морозы в районе 15–20 градусов, а на юге России потеплеет до 0 – плюс 5 градусов.

Между тем оранжевый уровень опасности был объявлен в Москве из-за ледяного дождя. Предупреждение будет действовать до 18:00 20 декабря. В Московской области тем временем объявлен желтый уровень опасности.

Кроме того, системы жизнеобеспечения столицы работают штатно на фоне перепадов температуры. В настоящее время под особым контролем городских служб находится соблюдение параметров работы тепловых сетей и систем энергоснабжения.