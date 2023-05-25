Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:30

Общество

Собянин рассказал о ходе строительства первого участка Троицкой линии метро

Собянин рассказал о ходе строительства первого участка Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства первого участка Троицкой линии метро

Собянин рассказал о ходе строительства первого участка Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства первого участка Троицкой линии метро

Собянин: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

Новости часа: пассажиры совершили более 900 млн поездок по МЦК с момента его открытия

Собянин: ежедневно по МЦК в среднем совершается свыше 540 тысяч поездок

Собянин рассказал о реализации программы "Мой район" в столице

Собянин сообщил, что Москва стала победителем премии Annual Investment Meeting

"Мой район. Навигатор": благоустройство Цветного бульвара продолжается в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин назвал первый участок будущей Троицкой линии метро главным пусковым комплексом 2024 года. Планируется открыть сразу 11 станций.

ЦОДД предупредил о возможных заторах до 8 баллов вечером в Москве. В часы пик рекомендуется пересесть на общественный транспорт.

МГИМО не намерен сдвигать сроки экзаменов из-за перехода на дистанционный формат. Об этом рассказал ректор вуза Анатолий Торкунов.

Читайте также
мэр МосквыметрогородтранспортобществообразованиевидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика