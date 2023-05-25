Собянин рассказал о ходе строительства первого участка Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин назвал первый участок будущей Троицкой линии метро главным пусковым комплексом 2024 года. Планируется открыть сразу 11 станций.

ЦОДД предупредил о возможных заторах до 8 баллов вечером в Москве. В часы пик рекомендуется пересесть на общественный транспорт.

МГИМО не намерен сдвигать сроки экзаменов из-за перехода на дистанционный формат. Об этом рассказал ректор вуза Анатолий Торкунов.