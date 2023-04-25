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Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

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Награды заслуженным москвичам накануне первомайских праздников вручил Сергей Собянин. Знаком за безупречную службу городу Москве мэр наградил народного артиста Евгения Стеблова. Актрисе Екатерине Гусевой присвоил звание почетного деятеля искусств города Москвы.

Награды, грамоты и благодарности получили не только деятели культуры, но и ученые, педагоги, бизнесмены. Церемония состоялась в Белом зале мэрии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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