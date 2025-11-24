Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро

Строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии московского метрополитена завершено на треть. Как сообщил Сергей Собянин, это первая новая станция на кольце за последние 70 лет. Работы ведутся в сложных условиях центра города с использованием горного способа проходки.

Для ускорения процесса созданы четыре шахтных ствола, а пятый сооружается с помощью специального комплекса "Екатерина". Станция расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира" и будет иметь два вестибюля. Ее открытие улучшит транспортную доступность трех центральных районов.

