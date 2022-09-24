Собянин объявил окончание реконструкции Гольяновского и Кутузовского газопроводов-дюкеров

В столице завершилась реконструкция подводных газопроводов: Гольяновского и Кутузовского. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Такие конструкции еще называют дюкерами: это когда трубы проходят под городскими реками. Большая часть Гольяновского газопровода находится под Яузой. Кутузовский проложен под Москвой-рекой. Раньше газовые трубы тянули прямо по речному дну.

Всего в программу модернизации вошли 13 подводных газопроводов, обновили уже восемь. Продолжается реконструкция Фрунзенского и Щукинского дюкеров, скоро начнется ремонт и Голутвинского газопровода.

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