Собянин принял решение об увеличении числа бюджетных мест в колледжах Москвы

Количество бюджетных мест в столичных колледжах увеличат на 10 тысяч. Об этом заявил Сергей Собянин на форуме колледжей Москвы в Гостином Дворе. Мэр отметил, что количество учащихся колледжей в столице за последние 6 лет удвоилось, а за последние 3 года выросло на 50%.

На форуме представлено около 70 учебных заведений среднего профессионального образования. В настоящее время в Москве действуют 167 колледжей, в них обучаются более 320 тысяч студентов. Наиболее популярными специальностями являются IT, промышленность и креативные индустрии.

