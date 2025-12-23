Собянин: московские археологи завершили полевой сезон с новым рекордом

Московские археологи завершили полевой сезон с новым рекордом, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Этот год стал самым масштабным по объему исследованных участков.

Площадь раскопок превысила 50 тысяч квадратных метров, что почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. В итоге обнаружили больше 90 тысяч артефактов. Среди них – кубышка XXVII века и стакан с монограммой императорской четы Александра I и Елизаветы Алексеевны.

