Собянин: детский сад в стиле акварельной живописи построят в Коммунарке

В Коммунарке построят детский сад в стиле акварельной живописи, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ. Рядом с ним строится образовательный комплекс на 1400 детей.

Как рассказал мэр, украшением района станет уникальное по дизайну здание с акварельным панно на фасаде, в духе картин художника Сергея Андрияки. Интерьер детского сада тоже уникальный. Белые стены с цветными витражами стеклянных дверей и перегородок будут напоминать альбомные листы с акварельными рисунками. Внутри здания разместят 10 групп, пищеблок полного технологического цикла и медпункт.

