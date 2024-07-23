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Новости

23 июля, 12:50

Новости

Новости часа: технопарки Москвы помогают запускать инновационные производства

Новости часа: технопарки Москвы помогают запускать инновационные производства

Новости часа: в этом году обустроим Кадашевскую и Пушкинскую набережные

Сергей Собянин назвал московские набережные, которые благоустроят в этом году

Сергей Собянин: гранты от города получили 142 проекта научных медисследований

Собянин: технопарки помогают развивать научно-промышленный потенциал Москвы

Собянин: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца 2024 года

Новости часа: трамвайное движение на улице Сергия Радонежского будет восстановлено

Новости часа: трамваи по улице Сергия Радонежского будут запущены до конца года

Новости часа: Москва помогает производителям выходить на рынки дружественных стран

Собянин: спустя более 70 лет по улице Сергия Радонежского снова поедут трамваи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные технопарки помогают запускать инновационные производства. Ожидается, что в будущем в Москве появится около 20 промышленных объектов и свыше 17 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил Сергей Собянин.

С начала года в Москве одобрено более 71 миллиона рублей грантов на тестирование инноваций, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Более 120 тысяч карт москвича привязали к личному кабинету приложения "Метро Москвы" с 2023 года, заявили в Дептрансе.

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