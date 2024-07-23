Новости часа: технопарки Москвы помогают запускать инновационные производства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные технопарки помогают запускать инновационные производства. Ожидается, что в будущем в Москве появится около 20 промышленных объектов и свыше 17 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил Сергей Собянин.

С начала года в Москве одобрено более 71 миллиона рублей грантов на тестирование инноваций, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Более 120 тысяч карт москвича привязали к личному кабинету приложения "Метро Москвы" с 2023 года, заявили в Дептрансе.