23 июля, 12:50Новости
Новости часа: технопарки Москвы помогают запускать инновационные производства
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные технопарки помогают запускать инновационные производства. Ожидается, что в будущем в Москве появится около 20 промышленных объектов и свыше 17 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил Сергей Собянин.
С начала года в Москве одобрено более 71 миллиона рублей грантов на тестирование инноваций, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
Более 120 тысяч карт москвича привязали к личному кабинету приложения "Метро Москвы" с 2023 года, заявили в Дептрансе.