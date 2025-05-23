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23 мая, 08:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о развитии малоинвазивной хирургии в Москве

Сергей Собянин рассказал о развитии малоинвазивной хирургии в Москве

Собянин: "Технополис "Москва" станет одним из крупнейших промцентров Европы

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Объем медицинской помощи в московских стационарах кратковременного пребывания вырос в 2,5 раза за последние пять лет. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в городе создана сеть из 29 специализированных подразделений на базе ведущих клиник. В прошлом году там провели более 170 тысяч операций по восьми направлениям, включая лечение аритмии, сердечно-сосудистые вмешательства и малоинвазивные исследования сосудов сердца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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