Сергей Собянин рассказал о развитии малоинвазивной хирургии в Москве

Объем медицинской помощи в московских стационарах кратковременного пребывания вырос в 2,5 раза за последние пять лет. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в городе создана сеть из 29 специализированных подразделений на базе ведущих клиник. В прошлом году там провели более 170 тысяч операций по восьми направлениям, включая лечение аритмии, сердечно-сосудистые вмешательства и малоинвазивные исследования сосудов сердца.

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